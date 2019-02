Le parc Aquatic Landes, situé à Labenne-Océan (40), annonce un plan d'investissement d'1M€ sur deux ans. Objectif : transformer et agrandir le site afin de franchir le cap des 100.000 visiteurs par an. "Aquatic Landes incorporera une nouvelle zone aquatique au cœur du parc avec une offre complète d'attractions aquatiques de grande qualité pour le plus grand plaisir des enfants qui viendra compléter l’offre de glisse existante," dévoile Pascal Coste, directeur du parc de loisir.