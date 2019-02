Amoeba (Chassieu, 69), producteur d'un biocide capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau, les plaies humaines et la protection des plantes, annonce l'émission de 26 obligations convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec programme d'intéressement conclu avec Nice & Green d'un montant nominal total de 6,24M€. L'émission est destinée à assurer la continuité d'exploitation de septembre 2019 jusqu'en juin 2020 et par ordre de priorité à : - assurer ses dépenses opérationnelles à hauteur de 3.349K€ ; - soutenir ses activités de R&D sur l'application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes, telles que le mildiou de la vigne démarrée en 2017, à hauteur de 1.500K€ ; - régler les échéances de remboursement des avances remboursables BPI France et des emprunts bancaires pour un total de 641K€ sans remise en cause des covenants attachés ; - poursuivre les tests industriels aux USA dans le but de soutenir le démarrage de la commercialisation à hauteur de 300K€ ; - soutenir un nouveau dépôt de demande d'autorisation de la substance active biocide en Europe auprès d'un autre Etat Membre à hauteur de 100K€.