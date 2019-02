Sofradir (Palaiseau, 91) et sa filiale Ulis (Veurey-Voroize, 38) participent à l’initiative Nano 2022, dans laquelle le Groupe prévoit d’investir 150M€ sur la période 2018-2022 afin de développer des détecteurs infrarouges de nouvelle génération. Cette annonce fait suite à la validation le 18 décembre 2018 par la Commission Européenne de l’IPCEI, un projet commun entre la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni pour apporter 1,75Md€ de soutien public à la recherche et à l’innovation en microélectronique. Nano 2022 est la partie française de ce programme transfrontalier qui vise à soutenir le développement des nanotechnologies, dont les applications incluent les capteurs intelligents. Nano 2022 va permettre à Ulis de développer des détecteurs infrarouges de nouvelle génération pour répondre à la demande croissante des systèmes autonomes dans plusieurs domaines (bâtiments intelligents, sécurité automobile, etc.). Cet investissement va également permettre de financer les lignes pilotes nécessaires pour développer ces produits et les technologies associées. Sofradir et Ulis participent à Nano 2022 aux côtés d’autres sociétés de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme STMicroelectronics (Grenoble, 38) et Soitec (Crolles, 38).