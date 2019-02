L'entreprise Tesalys (Saint-Jean, 31 - une quinzaine de collaborateurs - 4,5M€ de CA 2018, dont 95% à l'export) développe des solutions de pointe pour le traitement sur site des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). À ce jour, c'est plus de 300 machines qui ont été installées dans 50 pays. Tesalys annonce avoir réalisé une levée de fonds de 6M€ auprès d'iXO Private Equity et de Sigma Gestion. Grâce à cette opération, la société entend : - Augmenter sa capacité de production avec la création d'un nouveau site d'assemblage, - Poursuivre son développement à l'étranger (Asie, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique) avec des implantations locales, - Accélérer ses ventes en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, - Élargir ses gammes, notamment afin de pouvoir s'adresser à de plus grands établissements.