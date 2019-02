Bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale, Geotec (siège à Quetigny, 21 ; 600 collaborateurs ; plus de 64M€ de CA) poursuit son expansion à l'international avec une prise de participation majoritaire dans 2 filiales du groupe néo-calédonien A2EP : AD Nord et A2EP Géosolutions (part géotechnique). Cette opération permet au groupe dijonnais de porter à plus de 25% sa part de CA réalisée à l'international. Elle va en outre donner naissance à une nouvelle filiale, dénommée A2EP-Geotec et dont Patrick Ganteille est nommé directeur. "L’objectif est de développer l’activité géotechnique sur [le territoire néo-calédonien] mais aussi les métiers liés au maritime en s’appuyant sur les savoir-faire respectifs de chacune des entités et avec l’appui en ingénierie technique et commercial de Geotec. Le groupe A2EP reste également actionnaire, au côté de Geotec, ce qui permettra des synergies entre les 2 groupes, les activités étant très complémentaires", explique Olivier Barnoud, président du groupe Geotec. Dans les 5 ans à venir, Geotec vise un objectif de 80M€ de CA, dont 30% réalisés à l'international, grâce à de nouvelles croissances externes mais aussi à la croissance organique.