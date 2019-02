Emmanuel Brochot, dirigeant de Valentin Traiteur (300 salariés ; CA 2018 : 75M€ ; Mably, 42), ouvre son capital à Siparex, actionnaire financier minoritaire, afin d'accélérer le développement de son groupe. Valentin Traiteur est un leader français du rayon traiteur frais, notamment en marque distributeur. Cette opération permettra à Emmanuel Brochot d'accélérer le développement du groupe en investissant dans des lignes de production, dans le développement de nouveaux produits et dans la réalisation d'acquisitions ciblées. Un autre axe fort est la conquête de nouveaux marchés, notamment à l'export, qui constitue d'ores et déjà un facteur de croissance avec une présence établie en Allemagne et des développements en cours en Espagne et au Portugal.