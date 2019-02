Contentsquare (Paris, 75), la plateforme leader d'optimisation et d'analyse de l'expérience utilisateur, a levé 60M$ à l'issue d'un 3e tour de table mené par Eurazeo. Ce nouvel apport au capital va aider Contentsquare à intensifier ses actions de R&D, principalement en intelligence artificielle et en analyse prédictive des données, et soutenir son développement sur les continents Américain, Européen, Asiatique et au Moyen-Orient.