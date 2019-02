Admo.tv (Paris, 75), leader français de l’analytics TV / radio, vient de clôturer une levée de 6M€ auprès du fond international Runa Capital, Entrepreneur Venture et Cap Décisif. Avec ce financement, Admo.tv souhaite accélérer fortement son internationalisation et développer son offre. La société va renforcer son bureau londonien ouvert l’année dernière et prévoit deux ouvertures en Europe en 2019. Sur place, des équipes commerciales et opérationnelles seront recrutées.