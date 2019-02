RTE (Puteaux, 92) et la Communauté urbaine de Dunkerque (59) ont signé le 23 janvier 2019 une convention de partenariat visant à lancer un appel à projets numériques concernant les usages possibles de la future plateforme électrique du parc éolien au large de Dunkerque (59). RTE souhaite faire de cette plateforme un outil de valorisation et d'innovation au service des territoires et des différents usagers de la mer. L'appel à projets est organisé entre fin février et fin mai 2019. La remise des prix au(x) lauréat(s) se fera à l'occasion du salon Seanergy, à Dunkerque, du 5 au 7 juin 2019.