Le groupe de communication international Hopscotch (Paris, 75 - + de 800 collab. - CA 2017 : 149M€) a annoncé le rachat, via sa filiale Sagarmatha (Paris et Caluire-et-Cuire, 69 - 60 collab.), agence de conseil et d'événements spécialisée en communication interne, conduite du changement et dynamisation des publics internes, de la société Vivacom (10 personnes - CA 2018 : 4M€), agence de communication événementielle (Neuville-en-Ferrain, 59). Ce rapprochement permet à Vivacom d’intégrer deux expertises complémentaires : le voyage et le design graphique, et à Sagarmatha de déployer sa mission « Start with People » sur 3 territoires : Lyon (69), Paris (75) et Lille. Les quatre managers actuels de Sagarmatha deviendront également les dirigeants de Vivacom et, accompagnés par le fondateur Olivier Tierny, prendront en charge son développement et l’intégration des équipes lilloises au sein du groupe pour développer toutes les synergies commerciales et opérationnelles.