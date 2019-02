Paredes (Genas, 69), numéro deux sur le marché français de l'hygiène et des protections professionnelles, révèle les grands axes de son plan stratégique 2019-2022 #DEFI2022, avec un objectif majeur fort : faire de Paredes la référence sur le marché. Le plan stratégique comprend 4 axes prioritaires : - une approche de multi-spécialiste sur les marchés porteurs ; - l'excellence du service ; - l'innovation ; - l'engagement des collaborateurs. L'ETI a notamment choisi de structurer son organisation commerciale autour de 2 nouvelles directions commerciales sectorielles. Ainsi, Franck Le Flem, anciennement directeur régional Sud-Est chez Paredes, a été nommé directeur commercial santé et collectivités depuis le 1er janvier 2019. François Brochet a quant à lui été promu directeur commercial industrie et EP à la même date. Par ailleurs, d'ici début 2020, le site de Saint-Quentin-Fallavier (38) accueillera l'activité de transformation de la ouate de Paredes sur les 5.000m² restants. Le groupe priorise sur 2019 et 2020 une croissance organique rentable et reste ensuite à l'affut d'opportunités d'acquisitions prioritairement hors France (Suisse, Benelux, Allemagne, Espagne et Portugal) pour répondre à la demande de ses clients de les accompagner à l'étranger.