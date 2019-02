Chefing (Paris, 75), service de traiteurs professionnels et indépendants, lève 4M€ auprès de la Foncière Saint James, présidée par Michaël Benabou (co-fondateur de vente-privee.com), un groupe de business angels et le family office de la famille Bentzmann. La société, qui souhaite tripler son CA en 2019, ambitionne de structurer ses équipes en recrutant environ une quinzaine de personnes à des postes stratégiques, comme directeur des achats, directeur du développement et profils tech en priorité. D'ici 2 ans, elle souhaite également ouvrir son service dans d'autres capitales européennes.