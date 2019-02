Cdiscount (Bordeaux, 33 - 3,6Mds€ de CA 2018) lance Le Lab by Cdiscount : un laboratoire d'innovation unique dédié aux startups du marketing et de la data dans le e-commerce. Le Lab cherchera d'abord à répondre aux thématiques suivantes : - l'expérience d'achat et les nouveaux modes de consommation, - le commerce participatif et communautaire, - la consommation locale et responsable de l'environnement. Les start-up intéressées peuvent postuler jusqu'au 4 mars 2019.