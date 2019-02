La start-up rennaise Agriloops (35) vient de lever 1,4 M€ pour accélérer et valider sa technologie. Ces fonds vont ainsi permettre de développer la première ferme aquaponique en eau salée européenne produisant à la fois des gambas et des légumes frais. Un exemple parfait d’économie circulaire, où les légumes sont fertilisés grâce à l’élevage des gambas. "Cette première levée de fonds va nous permettre de recruter des éléments clefs et de construire notre ferme pilote pour valider notre système en situation réelle", indique le cofondateur Jérémie Cognard. A la suite de la validation de ses technologies et procédés dans sa ferme pilote rennaise, Agriloops prévoit d’installer une ferme pleinement opérationnelle d'ici fin 2020. Celle-ci permettra de générer un premier chiffre d'affaires grâce à une production de plusieurs dizaines de tonnes de gambas et de légumes. Dans un premier temps, Agriloops vise une clientèle de professionnels en circuits courts (restaurateurs, poissonneries, épiceries fines, etc.) pour ensuite approvisionner les grossistes avec sa montée en volume.