Dans le cadre d'une collaboration européenne avec le groupe Carlsberg (Kronenbourg, Grimbergen, Tuborg...), le groupe français ExcelRise (siège à Paris - 75) déploie le R100, un film plastique 100% recyclé pour les multipack de la marque Carlsberg en Suède. Les films seront produits dans les usines de Ceisa Packaging, filiale d'ExcelRise, à Bernay (27 ; 150 personnes). Ils devraient être introduits au Danemark début 2019 et en France et dans d’autres pays européens d’ici fin 2019. "D’ici à 2025, nous souhaitons que 80% de la matière que nous achetons soit recyclée", indique Mathieu Abiteboul, directeur général de Ceisa Packaging. Et d'ajouter : "D’autre part, nous préparons un plan d’investissement pour 2019 afin de faire l’acquisition d’une nouvelle machine pour accompagner la hausse de volume de production".