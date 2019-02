Basées à Ruelle-sur-Touvre (16), Etsa et sa filiale Black Swan Technology (Fléac, 16 - solutions informatiques innovantes) ont ouvert une antenne occitane en région toulousaine (31). Jean-François Guillemin est en charge de cette agence, il s'occupera principalement de la stratégie commerciale, de la négociation et de la gestion des projets sur ce territoire. Il est rattaché à Gaël Ollard, président, et à Pascal Michaud, business developer.