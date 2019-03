EureCab (Neuilly-sur-Seine, 92), start-up fondée en 2015 par Théodore Monzies et Cédric Van Daele, est un nouvel acteur sur le marché du transport à la demande. Grâce à son application mobile gratuite, les utilisateurs peuvent consulter directement tous les prix des taxis et des VTC sur un trajet sélectionné dans toute la France. L’entreprise à levé 700k€ pour accélérer son développement, notamment dans l’amélioration de la plateforme, l’inclusion de nouveaux partenaires et les actions de communication. Un développement international est également envisagé.