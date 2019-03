Sequabat, filiale du Groupe Idec spécialisée dans la conception et la construction clé en main d’immobilier d’entreprise, assure la réalisation d’une opération 2.450m² au Plessis-Pâté (91). Le bâtiment accueillera l’entreprise Neovia, spécialisée dans le domaine routier et aéroportuaire, au cœur du Parc du Val Vert, développé par Faubourg Promotion, promoteur du groupe Idec. Le bâtiment s’organisera autour de 1.800m² de locaux d’activités et 650m² de bureaux et locaux sociaux. Les travaux ont été initiés fin 2018 et vont se poursuivre jusqu’à la livraison en avril 2019.