Meero (Paris, 75), acteur mondial de la réalisation de photos et vidéos à grandes échelles, s'installe à Bangalore, en Inde. Toujours dans une logique d’expansion à l’international et de recrutements accrus, plus de 250 postes sont désormais à pourvoir dans ces nouveaux locaux. Avec cette nouvelle antenne, Meero, qui compte déjà près de 450 employés, va de nouveaux élargir ses effectifs et conforter sa position de startup en hypercroissance. De fait, Meero prévoit d’atteindre 1.000 employés d’ici fin 2019, dont 400 dans ses différents bureaux à l’étranger.