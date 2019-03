Safran (Paris, 75) a inauguré sa nouvelle plateforme de recherche sur les aubes de turbines avancées pour moteurs d’avions et d’hélicoptères le 6 février 2019 à Gennevilliers (92). Le site rassemble les compétences d’une trentaine d’ingénieurs et doctorants, dans un bâtiment de 3.000m² doté d’équipements de haute technologie, pour mener l’ensemble des travaux de développement des futures aubes de turbines à très haute performance. A cette occasion, Florence Parly, ministre des Armées et Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran ont signé le renouvellement de la convention de soutien Action PME, en présence de trois PME, Alliance Outillage, Chesneau et MSC Scanning, fournisseurs notamment de la plateforme de recherche.