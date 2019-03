Emmanuel de Bodard, fondateur de l’enseigne Les Domaines Qui Montent (Paris, 75), concept pionner et leader français des "caves à manger" (caves à vins et spiritueux, épiceries et tables d’hôtes), passe le flambeau à Hugues Le Marié qui devient directeur général. Ce dernier entre par ailleurs au capital comme premier actionnaire. La famille fondatrice restera très impliquée tant dans le capital que le développement à travers la présence de Victoire de Bodard qui devient Directrice Générale Adjointe et continuera de piloter notamment la transformation digitale du Groupe.