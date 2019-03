Soitec (Bernin, 38), un leader mondial dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, devient partenaire stratégique de Silicon Catalyst (Santa Clara, Californie, USA), un incubateur de start-up innovantes exclusivement focalisé sur l'accélération du développement de solutions à base de silicium. Cet accord permet à Soitec d'accéder, dès les premières phases de développement, à des innovations technologiques basées sur le silicium ciblant les applications et segments de l'automobile, de l'Internet des Objets (IoT) et du grand public. "En rejoignant nos autres partenaires stratégiques, Texas Instruments et ON Semiconductor, Soitec participera à la sélection des candidats qui souhaitent rejoindre notre incubateur et accompagnera les entreprises de notre portefeuille", indique Pete Rodriguez, Ceo de Silicon Catalyst.