Le groupe de restauration collective Dupont Restauration (Libercourt, 62) vient de finaliser l'acquisition de la société Multi Restauration Méditerranée (MRM - Marseille, 13 - CA : 13M€), notamment reconnue pour ses produits bio, locaux, de saison et de qualité. Cette dernière tirera partie des outils et équipes du groupe pas-de-calaisien pour son continuer son développement sur la région PACA. Cette acquisition permet au groupe Dupont Restauration de franchir la barre des 200M€ de CA. Son ambition est de poursuivre la densification de son maillage régional et de consolider sa position "d'alternative à taille humaine" aux majors du secteur en renforçant ainsi sa position nationale.