Cette diversité de sources soulève une question légitime : jusqu’où peut-on aller dans la collecte de données sur ses prospects ? RGPD, sources licites, limites légales : voici ce que vous devez savoir.

Faire de la veille commerciale, c’est surveiller l’actualité des entreprises pour détecter des opportunités. Mais cette surveillance soulève une question que tout directeur commercial ou responsable marketing finit par se poser : est-ce qu’on a le droit de collecter ces informations sur nos prospects ? Où s’arrête la veille légitime et où commence l’infraction ?

La réponse est rassurante, à condition de savoir ce qu’on fait. Voici ce que vous devez savoir sur les limites légales de la collecte de données en contexte de veille commerciale.

1. La veille commerciale repose principalement sur des sources publiques

La bonne nouvelle, c’est que l’essentiel de la veille commerciale s’appuie sur des informations publiques et librement accessibles. Ce n’est pas de l’espionnage, c’est de l’intelligence économique.

Qu’est-ce qu’une source publique ?

Une source publique est une information diffusée volontairement par son auteur ou rendue accessible par la loi. Dans le cadre de la veille commerciale B2B, cela inclut :

Les communiqués de presse, publiés par les entreprises elles-mêmes pour annoncer leurs projets

Les sources institutionnelles, préfectures, MRAE, DREAL, communes, communautés de communes, conseils régionaux

Les sites des entreprises, pages actualités, offres d’emploi, pages « À propos »

Les réseaux sociaux professionnels : publications LinkedIn, annonces de projets

La presse régionale et nationale : articles, reportages, interviews de dirigeants

L’essentiel à retenir : Surveiller ces sources est parfaitement légal. Ces informations sont publiques par nature, l’entreprise ou l’institution a choisi de les diffuser. Les détecter, les analyser et les utiliser dans un objectif commercial est une pratique légitime et courante.

2. Le RGPD s’applique, mais il n’interdit pas la veille commerciale B2B

Entré en vigueur en 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre la collecte et le traitement des données personnelles. Mais son application en contexte B2B est souvent mal comprise, et souvent surévaluée comme obstacle.

Ce que dit vraiment le RGPD en contexte B2B

Le RGPD s’applique aux données personnelles, c’est-à-dire aux informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique. En veille commerciale B2B, deux catégories coexistent :

Élément 1 - Les données d’entreprise (personnes morales) Le nom d’une société, son chiffre d’affaires, ses projets d’investissement, ses implantations, ce sont des données d’entreprise. Elles ne sont pas soumises au RGPD. Vous pouvez les collecter, les stocker et les utiliser librement.

Élément 2 - Les données de contact des dirigeants (personnes physiques) Le nom, prénom et coordonnées d’un dirigeant ou d’un décideur sont des données personnelles soumises au RGPD. Leur collecte est autorisée sous certaines conditions, notamment si elles proviennent de sources publiques et si elles sont utilisées dans un cadre professionnel légitime.

La base légale de l’intérêt légitime

Le RGPD prévoit plusieurs bases légales pour traiter des données personnelles. En prospection B2B, c’est généralement l’« intérêt légitime » qui s’applique. Cela signifie que vous pouvez utiliser des données de contact professionnelles pour contacter un prospect, à condition que :

Les données proviennent d’une source publique ou ont été collectées légalement

L’usage est en lien avec l’activité professionnelle de la personne contactée

La personne peut s’opposer au traitement à tout moment

Vous respectez les obligations d’information (mentionner votre qualité et la source des données)

3. Contacts mandataires vs contacts enrichis : une distinction fondamentale

Toutes les données de contact ne se valent pas d’un point de vue juridique. Il est important de distinguer deux catégories :

Contacts mandataires Contacts enrichis Dirigeants et représentants légaux issus des registres publics (Kbis, BODACC, annonces légales).

✓ Source publique et officielle

✓ Inclus dans les abonnements First ECO

✓ Conformes RGPD par nature Emails directs, téléphones mobiles, profils LinkedIn collectés via des prestataires spécialisés.

Disponibles en option (système de crédits)

Prestataires sélectionnés pour leur conformité RGPD

Consentement et opt-out à respecter

First ECO inclut les contacts mandataires dans tous ses abonnements, ce sont des informations publiques, issues de registres officiels. Pour les contacts enrichis (emails directs), First ECO fait appel à des prestataires sélectionnés pour leur conformité RGPD, les informations sont disponibles via un système de crédits.

4. Ce que First ECO fait, et ce qu’il ne fait pas

La question de la conformité RGPD ne concerne pas seulement vos pratiques internes, elle concerne aussi les outils que vous utilisez. Voici comment First ECO se positionne.

Ce que First ECO fait

Surveille des sources publiques et institutionnelles : presse, communiqués de presse, sites officiels, préfectures, MRAE, DREAL, communes

Produit des synthèses rédigées par ses experts en intelligence économique et ne fait pas une reproduction brute des sources

Fournit des contacts mandataires issus de registres publics officiels

S’appuie sur des prestataires de contacts enrichis sélectionnés pour leur conformité RGPD

Permet à ses clients de gérer leurs données dans le respect de leurs propres obligations RGPD

Ce que First ECO ne fait pas

Revendre des données personnelles

Collecter des données via des méthodes intrusives ou non consenties

Croiser des bases de données à l’insu des personnes concernées

Stocker des données de contacts autres que les mandataires sociaux

Et les droits d’auteur sur les articles de presse ?

C’est une question légitime que tout acteur de veille commerciale doit se poser. Les articles de presse sont protégés par le droit d’auteur, ce qui signifie qu’on ne peut pas les reproduire sans autorisation. Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) gère notamment les licences collectives pour la reproduction de contenus de presse dans un cadre professionnel.

Mais la pratique de First ECO est fondamentalement différente de la reproduction : nos experts en intelligence économique lisent les articles de presse pour en extraire une information factuelle, une entreprise qui investit, recrute, s’implante, et rédigent leurs propres synthèses avec leurs propres mots. Ensuite nos experts enrichissent les informations dans un but de veille commerciale. Nous ne reproduisons jamais le contenu original d’un article, sauf pour les clients avec lesquels nous avons passé un contrat de veille média.

Ce que First ECO produit est une œuvre intellectuelle distincte et originale, issue d’une analyse humaine experte. C’est là toute la différence entre une revue de presse (reproduction d’articles) et de la veille commerciale.

La position de First ECO sur les droits d’auteur : First ECO ne reproduit jamais le contenu des articles de presse. Nos experts lisent, analysent, rédigent leurs propres synthèses et les enrichissent avec du contenu spécifique en vue d’une finalité de veille commerciale, une œuvre intellectuelle originale et distincte, conforme au droit d’auteur. Nous fournissons systématiquement la source de l’information (nom du journal, date).

5. Vos obligations en tant qu’utilisateur de veille commerciale

Même si First ECO vous fournit des informations conformément au RGPD, vous avez vous-même des obligations dans l’utilisation de ces données. Voici les règles essentielles à respecter.

Lors d’une prise de contact

Présentez-vous et indiquez la source de vos informations si on vous le demande

Utilisez les données uniquement dans le cadre de votre activité professionnelle

Respectez le droit d’opposition, si un prospect vous demande de ne plus le contacter, cessez immédiatement

N’utilisez pas les données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées

Dans votre CRM

Documentez la source de chaque contact (communiqué, source institutionnelle, autre...)

Définissez une durée de conservation des données et nettoyez régulièrement votre base

Permettez à vos contacts de faire valoir leurs droits (accès, rectification, suppression)

Formez vos équipes commerciales aux bonnes pratiques RGPD

Bon à savoir : La CNIL met à disposition des ressources pédagogiques spécifiques à la prospection commerciale B2B. En cas de doute sur vos pratiques, n’hésitez pas à consulter un conseiller juridique spécialisé en protection des données.

6. En pratique : ce que ça change pour votre prospection

La conformité RGPD n’est pas un frein à la prospection commerciale, c’est un cadre qui pousse à prospecter mieux. Les entreprises qui respectent ces règles ont généralement de meilleures pratiques commerciales : ciblage plus fin, approche plus personnalisée, meilleur taux de transformation.

First ECO s’inscrit pleinement dans cette logique. En vous fournissant des signaux business qualifiés issus de sources publiques, nous vous permettons de contacter des prospects avec un vrai motif d’appel, une information sur leur actualité, leur projet, leur développement. C’est exactement ce que le RGPD encourage : une prospection pertinente, contextualisée, respectueuse.

La veille commerciale et le RGPD : deux alliés, pas deux adversaires Des données publiques bien exploitées, une approche contextualisée, des contacts qualifiés, c’est la combinaison gagnante pour une prospection efficace et conforme. C’est précisément ce que First ECO vous permet de faire depuis plus de 25 ans.

En résumé : ce que vous pouvez faire en toute sérénité

Surveiller les communiqués de presse, les sites web des entreprises, les sources institutionnelles publiques, la presse

Utiliser des contacts mandataires issus de registres officiels

Contacter des prospects B2B avec un intérêt légitime et une approche contextualisée

Utiliser des contacts enrichis fournis par des prestataires conformes RGPD

Stocker ces informations dans votre CRM avec une durée de conservation définie

First ECO vous accompagne dans une veille commerciale efficace et conforme.

Découvrez comment détecter vos opportunités commerciales en toute sérénité.

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Note : cet article est à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour toute question spécifique à votre situation, consultez un professionnel du droit spécialisé en protection des données.