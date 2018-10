Spécialisée dans le domaine de la tôlerie et de la chaudronnerie industrielle, la société LDMD Industries (Vendin-le-Vieil, 62 - une trentaine de salariés - CA 2017 : 3,9M€ ; CA 2018 prévu : 5M€) a été reprise en juin 2018 par Michaël Dehon. Aujourd'hui, elle affiche de nouvelles ambitions en France puis au niveau international, avec à la clé : le renforcement de son équipe technique et commerciale, la montée en compétences des collaborateurs et une organisation en mode réseau avec l’ensemble de ses partenaires afin de proposer des prestations globales et intégrées. Dans le cadre de son dispositif Crescendo PME, Finorpa SCR a investi 250k€ afin d'accompagner la société dans son nouveau développement.