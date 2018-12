Annonçant un troisième tour de table de 25M€, qui s’ajoute aux 12M€ levés précédemment, Agricool (La Courneuve, 93) poursuit son ambition de rendre accessible à tous des fruits et légumes sans pesticides. La société a développé une technologie permettant de produire localement, sainement et de manière plus productive des fruits et légumes dans un espace restreint et maîtrisé, celui des "Cooltainers". Avec cette levée de fonds, Agricool pourra asseoir son rôle dans le développement de cette nouvelle forme d’agriculture et se positionner comme un acteur clé sur le segment des fermes verticales, en France et au niveau mondial. Elle prévoit de multiplier la production par 100 d’ici à 2021, d’abord à Paris, puis à l’international, en commençant par Dubaï où elle est installée depuis quelques mois à Sustainable City. Le déploiement de ces modules de production sera possible grâce au recrutement de plus de 200 personnes d’ici à 2021 en Île-de-France et dans le monde.