Neovia (8.950 collaborateurs ; CA : 1,7Md€ ; Saint-Nolff, 56), acteur majeur de la nutrition et santé animale, rachète Biomix (près de 80 personnes), le 3ème acteur du prémix en Colombie. Ce rachat permet à Neovia de renforcer ses positions sur le marché mondial du prémix et de disposer d'une position significative au sein de la 4ème puissance économique d'Amérique latine. Le rapprochement de Biomix avec Neovia va lui permettre d'élargir son portefeuille de produits et solutions et de déployer progressivement la marque internationale de prémix et services innovants de Neovia, Wisium.