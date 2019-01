Carmat (Vélizy-Villacoublay, 78), concepteur et développeur du projet de coeur artificiel total le plus avancé au monde, et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), ont signé un accord de prêt d’un montant de 30M€, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Ce prêt soutiendra la transformation stratégique de Carmat vers une entreprise industrielle et commerciale via la finalisation des essais cliniques ainsi que l’augmentation de ses capacités de production et la mise sur le marché du cœur artificiel. Ce projet aura également un impact positif sur l’emploi qualifié puisque Carmat, qui emploie actuellement 180 collaborateurs permanents, prévoit de doubler leur nombre d’ici 2025, principalement dans la R&D.