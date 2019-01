Kerlink (Thorigné-Fouillard - 35), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (IoT), et Electronica Elemon, premier distributeur de composants électroniques en Argentine, a annoncé le 20 décembre 2018 avoir signé un accord de distribution des solutions IoT de Kerlink. Basée à Buenos Aires, Electronica Elemon possède également une implantation à Miami pour répondre aux demandes de ses clients dans d'autres pays d'Amérique Latine. L'entreprise a déployé plus de 250 stations Kerlink, principalement la WirnetTM iBTS Compact, station LoRaWAN™ hautement évolutive, en Argentine ainsi que dans les principales villes d'Amérique latine. La zone couverte par son activité IoT LoRaWAN en Argentine représente déjà plus de 70% du PNB du pays.