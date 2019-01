Florence Cordier, déléguée emploi Île-de-France d’EDF et présidente du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), a été élue présidente de la Fondation Paris-Sud Université (Orsay, 91), le 13 décembre 2018. Elle succède au Pr Pascal Corbel, vice-président relations entreprises et formation tout au long de la vie de l’Université Paris-Sud, président par intérim de la Fondation depuis novembre 2017.