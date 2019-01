Acteur majeur des systèmes de production de neige de culture pour les domaines skiables, le Groupe MND (Sainte-Hélène-du-Lac, 73), via sa filiale Techfun dédiée aux loisirs à sensations, annonce la signature d'un contrat de 2,2M€ pour la construction d'un parcours aventure acrobatique à sensations et d'un Skywalk au coeur de la célèbre et vertigineuse Tour de Canton (Chine). Les travaux d'aménagement débutent pour une ouverture au public programmée fin 2019.