iXO Private Equity (Toulouse, 31), acteur de référencement du capital investissement en région, annonce le closing final de son Fonds iXO 4, qui atteint 200M€. Le fonds est destiné à financer la croissance et la transmission de PME et ETI exclusivement basées dans la moitié sud de la France, pour des investissements unitaires compris entre 5 et 20M€.