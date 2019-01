Le fabricant de couverts Degrenne (Vire - 14), la société et le groupe allemand Vorwerk, spécialisé dans la fabrication et la vente d'équipements électroménagers de haute qualité, et principal client de Degrenne, ont conclu le 14 janvier 2019 un protocole d'accord ferme en vue d'un rapprochement à l'issue duquel le groupe Vorwerk entend souscrire et acquérir, via une de ses filiales, une participation minoritaire de 30% du capital et des droits de vote de Degrenne, et lancer, de concert avec Diversita, actionnaire majoritaire de la société, une offre publique suivie d'un retrait obligatoire sur le solde des actions non détenues. Une augmentation de capital réservée de 15M€ permettra au Groupe d'accélérer son redressement et notamment de réaliser les premiers investissements relatifs au projet de ré-industrialisation du site de Vire. Sous réserve de la bonne réalisation de l'opération et des investissements, le Groupe anticipe un retour à l'équilibre du résultat opérationnel courant à horizon 2020. L'assemblée générale devant statuer sur l'augmentation de capital réservée à Vorwerk devrait se tenir début mars 2019, et sera suivie du dépôt de l'offre publique par les initiateurs auprès de l'AMF. L'ensemble de l'opération devrait être finalisé au 2ème trimestre 2019.