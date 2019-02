Co-développée avec le CHU de Bordeaux (33), la plateforme de télésurveillance Satelia (Pessac, 33 - 9 collaborateurs - +30% de croissance mensuelle) améliore le suivi des patients et diminue le risque d'hospitalisation. En un an, plus de 15 centres ont adopté la solution. En 2019, la société devrait porter ses effectifs à 16 personnes. Pour 2022, elle ambitionne de devenir leader européen dans son secteur (e-santé de relation médecin-patient à distance) et, pour ce faire, a déjà traduit sa plateforme en 6 langues. "Le volet R&D est central pour nous. Par exemple, nous travaillons actuellement sur des technologies d'interaction vocales innovantes pour les patients souffrant de déficiences visuelles ou tactiles, ce qui est courant chez les personnes diabétiques", ajoute Nicolas Pagès, cofondateur de Satelia. En effet, la société entend s'ouvrir à différentes pathologies alors qu'elle ne s'adresse pour le moment qu'aux patients insuffisants cardiaques.