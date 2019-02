L'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Nouvelle-Aquitaine vient de naître de la fusion des trois syndicats de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Patrice Gazzarin, ex-président de l'UNICEM Aquitaine, a été élu à sa tête. L'UNICEM Nouvelle-Aquitaine, basée à Bordeaux (33), représente aujourd'hui une activité générant plus d'1Md€ de CA par an, soit 345 entreprises et plus de 4.300 emplois directs.