Calopor (Bourg-Blanc - 29), société spécialisée dans le développement de solutions innovantes de récupération de calories et de chauffage pour les bâtiments d’élevage, a annoncé le 15 janvier 2019 qu'elle avait réalisé une levée de fonds de 600K€. L'opération financière a été effectuée auprès des fonds régionaux Force 29 et Breizh Up et du réseau de business angels Breizh Angels. Elle a vocation à permettre à l’entreprise d’accélérer son développement commercial et sa R&D.