À l'occasion des Assises Européennes de la Transition Energétique, Patrice Vergriete, président de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD - 59) et maire de Dunkerque, Damien Carême, maire de Grande-Synthe (59), Eric Niedziela, vice-président d'ArcelorMittal, et Franck Bruel, directeur général Engie France BtoB, officialisent la création du réseau de chaleur de Grande-Synthe. La CUD travaille en effet au doublement de son réseau de chaleur, qui alimente l'équivalent de 16.000 logements, pour en faire bénéficier 12.000 supplémentaires dans d'autres villes de l'agglomération. Ce nouveau réseau, qui démarrera à l’automne 2020, récupérera l’énergie dégagée par les installations industrielles d’ArcelorMittal et chauffera des immeubles d’habitations, la polyclinique, ainsi que des ateliers et bureaux municipaux, soit au total l’équivalent de 3.000 logements. Le contrat de délégation de service public (DSP), confié à Engie Cofely et la SEM Energies Hauts de France, porte sur la conception, la réalisation et l’exploitation de 15,5km du réseau pour une durée de 6 ans. Les travaux du réseau de chaleur démarreront en octobre 2019 pour une mise en service en octobre 2020. Ce projet représente 14,6M€ d'investissements.