La plateforme de crowdfunding immobilier Koregraf (Bordeaux, 33) a assuré un financement de 465K€ pour un programme de 29 logements à Mérignac (33). Cette opération, baptisée Kyma, est portée par le promoteur Aqprim (Bordeaux). La livraison du programme et l’horizon de remboursement pour les investisseurs sont fixés au quatrième trimestre 2020. Par ailleurs, le promoteur Aqprim affirme son intention d’étendre sa couverture géographique aux métropoles de Nantes (44) et de Toulouse (31 - cf. First ECO du 29/10/2018).