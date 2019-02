Le spécialiste de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux Dartess, basé à Blanquefort (33 - 250 salariés), affiche un CA 2018 consolidé de 18,6M€ (+6,5%). Dartess entend développer son maillage national et son innovation dans le cadre de son plan Horizon 2026. En 2019, le logisticien entend passer la barre des 100.000m² d'entrepôts gérés. Par ailleurs, une nouvelle chaine d'embouteillage sera opérationnelle dès le mois de septembre 2019. Enfin, de nouveaux services et projets innovants sont voués à voir le jour.