Afin de poursuivre l’aménagement du Campus urbain Paris-Saclay, l’EPA Paris-Saclay organise une consultation auprès d’opérateurs et de gestionnaires sur le lot EE2 afin de réaliser dans le quartier de Moulon, à Orsay (91), un programme innovant de logements étudiants (300 lits) à haute qualité environnementale. La date limite de réception des candidatures est fixée au 26 mars 2019 à 12h. Cette opération située au sud-est de la ZAC sur 7.500m² est l’occasion pour les opérateurs de proposer une approche nouvelle dans la conception de la résidence en associant une approche programmatique et une démarche environnementale ambitieuses. L’objet de la consultation est de désigner un opérateur, pour la réalisation du programme attendu par l’EPA Paris-Saclay et ses partenaires, accompagné d’un investisseur et d’un gestionnaire des logements étudiants (sans exclusivité entre les membres du groupement).