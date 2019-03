Groupe PSA (Rueil-Malmaison, 92) renforce son rayonnement international sur le marché des véhicules d’occasion en entrant au capital du Chinois FengChe, l’un des premiers fournisseurs spécialisé dans les services de gestion du véhicule d’occasion en Chine. Marc Lechantre, directeur de la business unit véhicules d’occasion du Groupe PSA, commente : "Notre entrée dans le capital de FengChe représente une nouvelle avancée importante de notre plan Push to Pass, dont l’objectif est de renforcer notre présence internationale et d’accroître notre chiffre d’affaires. Nous avons trouvé avec FengChe un partenaire fort et dynamique qui, selon nous, deviendra un acteur majeur du marché automobile chinois."