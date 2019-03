MSD France (Courbevoie, 92) la filiale française du laboratoire biopharmaceutique américain Merck & Co, annonce la nomination de Clarisse Lhoste en tant que présidente. A la suite de sa nomination, celle-ci s'est exprimée en ces termes : "Après 7 années passées à l’étranger dans diverses fonctions, cultures et environnements, je suis heureuse de revenir dans mon pays d’origine pour accompagner les équipes de MSD dans leur mission de mise à disposition de médicaments et vaccins innovants pour les patients en France". MSD France est en charge du pilotage du déploiement de la stratégie digitale du groupe dans le monde et principal contributeur aux essais cliniques en oncologie de l'entreprise après les États-Unis.