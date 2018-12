Fébus Optics (Pau, 64) est dédiée à la conception, à la production et à la commercialisation de systèmes de mesure par fibre optique (infrastructures, pipelines...). La start-up annonce avoir bouclé un tour de table de 1,2M€ auprès de Pléiade Venture, Calao Finance, Pyrénées Gascogne Développement et Grand Sud Ouest Innovation. La société se positionne pour devenir la référence sur le marché mondial du monitoring d’infrastructures par fibre optique répartie d’ici à 5 ans. Par ailleurs, ce financement doit lui permettre d'accélérer son développement international ainsi que sa R&D. Enfin, Fébus Optics entend faire le nécessaire pour répondre à de gros marchés de monitoring dans les secteurs du Pétrole et Gas et des Energies Marines Renouvelables (EMR)