Spécialisé dans le prototypage et la fabrication additive plastique et métal de haute qualité, le groupe composé des entités MMB et Volum-e (Blangy-sur-Bresle - 76) poursuit ses investissements pour compléter son parc machines en fabrication additive. Ces investissements se sont accompagnés du recrutement de 13 personnes sur l’année 2018. Le groupe prévoit encore d'investir 13M€ d'ici 2023 dans de nouvelles machines, installations et extension, avec notamment la création prévue d'une nouvelle unité de production sur le site actuel. En parallèle, l’entreprise a lancé par anticipation un plan de recrutement pour accompagner ses investissements en moyens matériels. Ainsi, l'effectif, passera entre octobre 2018 et fin décembre 2018 de 53 à près de 70 personnes. Les postes ayant été pourvus récemment sont des ingénieurs chargés d’affaires, CAO, un responsable méthode, administration des ventes, commerciaux, expéditions, un ingénieur maintenance et un responsable de laboratoire (gestion des poudres). Les recrutements se poursuivent avec la recherche d’opérateurs de production pour un passage en deux équipes FAM.