A l’occasion de sa visite sur le campus de l’Ecole Polytechnique (Palaiseau, 91) à Paris-Saclay, Patrick Pouyanné, PDG de Total (Courbevoie, 92), a annoncé le projet d’ouverture d’un nouveau centre d’innovation et de recherche sur le plateau de Saclay au cœur de l’Ecole Polytechnique. Dès l’année 2019, la direction de la R&D de Total s’installera à Saclay, avant l’ouverture officielle du nouveau centre à l’horizon 2022. Ce projet viendra également renforcer l’investissement de Total dans ses activités d’innovation et de recherche en France. Celles-ci concernent déjà 1.400 chercheurs répartis dans 7 centres, et 1.000 contrats avec des partenaires académiques dans le monde. Parallèlement à cette annonce, Total a concrétisé son engagement aux côtés de plusieurs acteurs majeurs de Saclay avec deux nouvelles initiatives dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique : - La signature d’un partenariat avec Polytechnique pour développer les technologies liées aux énergies bas carbone ; - L’inauguration de l’Institut Photovoltaïque d’Ile de France (IPVF), pour accélérer le développement de l’énergie solaire. Total s’est allié à plusieurs partenaires (EDF, le CNRS, l’Ecole Polytechnique, Air Liquide, Horiba, et Riber) pour donner vie à ce nouveau pôle d’excellence consacré à la recherche sur le photovoltaïque et son intégration dans les systèmes énergétiques.