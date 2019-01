Acteos (Roubaix, 59), éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles pour le supply chain management (SCM), a été choisi par Paris Store, groupe d'importation et de distribution de produits asiatiques, pour la digitalisation de l'ensemble de sa supply chain. Au terme d'un appel d'offres, l'entreprise roubaisienne est parvenue à convaincre Paris Store (700 collab. - CA : 200M€) de sa capacité à l'accompagner dans la modernisation et le pilotage de l'ensemble de ses 30.000m² d'entrepôt (Rungis et Orly, 94). Acteos proposera une offre globale intégrant plusieurs solutions logicielles en mode Saas : Warehouse Management System (WMS), portail de prise de rendez-vous transporteur, Acteos Voice et module BI & Analytics. La solution retenue devait permettre l'accélération de l'activité du groupe Paris Store, entre autres exigences : optimisation des ressources entrepôt, augmentation référentiel produit, amélioration du taux de satisfaction client, réduction des risques de ruptures, gestion de l'ensemble des produits (fruits et légumes, produits secs, alcool, surgelés et viandes), fiabilisation des planifications, etc.