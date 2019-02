L’établissement public d’aménagement de Sénart (Savigny-le-Temple, 77) vient de vendre un hectare aux acteurs franciliens du bio, réunis au sein de la Coopérative Bio d’Île-de-France (Chatenoy, 77), pour créer un site de valorisation, transformation et distribution de leurs productions. Sur une parcelle de 10.000m², la Coopérative Bio d’Île-de-France va, dans un premier temps, faire construire une unité industrielle de transformation de légumes de 1.300m² destinée à approvisionner l'Ile-de-France. Elle sera opérationnelle en septembre 2019. Pommes de terre, carottes et légumes secs y seront traités et conditionnés. Le volume d'activité de cette future unité est estimé à 700 tonnes/an pour les pommes de terre et 300 pour les carottes. Le bâtiment accueillera également des locaux sociaux et des zones de stockage réfrigéré et de logistique. Il offre la possibilité d'être complété par d'autres ateliers. Par ailleurs, des locaux additionnels pourront ultérieurement être édifiés sur ce terrain dont la constructibilité est de 5.000m².