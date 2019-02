Produits Chimiques de Loos (59), l'usine nordiste chapeautée par la business unit Performance Chemicals de Tessenderlo Group, a annoncé une augmentation de 25% de sa capacité de production de coagulants à base de fer destiné au traitement de l’eau. Stéphane Leclef, directeur de Performance Chemicals, détaille : "Nous augmenterons la capacité de production de notre gamme de produits Ecoferric™ afin de répondre à la demande croissante en Europe occidentale de coagulants pour le traitement des eaux usées et pour la production d'eau potable. Ce faisant, nous renforcerons notre position en tant que l’un des principaux fabricants de coagulants en Europe, avec notre site de Loos, la plus grande usine de production de chlorure ferrique en Europe." Les travaux seront réalisés en plusieurs phases et visent également "la modernisation des lignes de production et l’optimisation des sources de matières premières utilisées". Des capacités supplémentaires seront disponibles dès 2019.