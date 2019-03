Le groupe PSB Industries (Metz-Tessy, 74) conçoit et fabrique des emballages pour parfums et produits cosmétiques ou sur-mesure, ainsi que des produits chimiques de spécialité (minéraux fin, poudres d'alumines...). Il annonce avoir signé un nouveau financement syndiqué en remplacement du précédent, contracté en février 2015 et arrivant à échéance en février 2020. Ce nouveau financement, d'une maturité de 5 ans, prend la forme d'un crédit renouvelable de 100M€ destiné aux besoins généraux du Groupe.