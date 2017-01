Trigano en négociation exclusive pour acquérir le groupe Adria

Infodis IT, filiale du groupe Infodis (Roissy-CDG, 95), a finalisé son rapprochement avec la société SRID, une ESN de 140 personnes spécialisée dans l'infogérance des technologies de l'information. Vighen Papazian, président-fondateur du groupe Infodis, a déclaré : "Cette nouvelle alliance entre Infodis IT et SRID est une belle opportunité pour les deux structures. Les ressources techniques et humaines de SRID, notamment sur le métier de l’infogérance, viendront compléter celles de notre société. L’objectif pour nous est de continuer notre progression sur ce marché à forte concurrence pour propulser Groupe Infodis parmi les 50 premières ESN françaises".